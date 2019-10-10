Шойгу может посетить КНДР в октябре

10 октября 2019 05:55 (UTC+04:00)

Москва и Пхеньян прорабатывают возможность организации визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в КНДР в конце месяца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в ходе визита Шойгу планирует встретиться с министром народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхолем. Стороны, как ожидается, обсудят сотрудничество в оборонной сфере, а также ситуацию на Корейском полуострове в свете переговорного процесса между США и КНДР о денуклеаризации. По сведениям NHK, перед визитом в Пхеньян глава Минобороны РФ также посетит Китай.

Шойгу и Но Гван Чхоль встречались в апреле на полях Московской международной конференции по безопасности.

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