Путин и Эрдоган обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в сообщении, лидеры двух стран обсудили в том числе ситуацию на севере арабской республики. "Отмечена, в частности, необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства", - добавили в Кремле.

Там также сообщили, что президент России обратил внимание и на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы. "Глава государства считает также недопустимым, чтобы сложившейся ситуацией воспользовались члены террористических организаций, в том числе ИГИЛ (ИГ), которые охраняются сегодня курдскими вооруженными формированиями", - говорится в сообщении.

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