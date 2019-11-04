Россия увеличит на $10 млн ежегодную помощь Африке через программы ООН

Москва будет ежегодно выделять на $10 млн больше в фонды Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН специально для помощи африканским странам в развитие решений саммита Россия - Африка. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, общая сумма российских взносов в ВПП достигнет около $40 млн, информировали ТАСС в постпредстве РФ при ООН. "Совсем недавно наше правительство приняло решение об увеличении российских добровольных ежегодных взносов в ВПП за счет дополнительного пакета в $10 млн, - сказал зампостпреда. - Эти средства будут каждый год направляться в фонд программы на содействие Африке".

При этом, как сообщил Полянский, "прорабатываются и другие меры" помощи африканским странам. "Вопросы экономического развития являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях нашей страны с государствами континента, что еще раз подтвердил состоявшийся в октябре в Сочи первый саммит Россия - Африка", - подчеркнул он.

Саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

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