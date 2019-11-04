Россия увеличит на $10 млн ежегодную помощь Африке через программы ООН

4 ноября 2019 22:25 (UTC+04:00)

Москва будет ежегодно выделять на $10 млн больше в фонды Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН специально для помощи африканским странам в развитие решений саммита Россия - Африка. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, общая сумма российских взносов в ВПП достигнет около $40 млн, информировали ТАСС в постпредстве РФ при ООН. "Совсем недавно наше правительство приняло решение об увеличении российских добровольных ежегодных взносов в ВПП за счет дополнительного пакета в $10 млн, - сказал зампостпреда. - Эти средства будут каждый год направляться в фонд программы на содействие Африке".

При этом, как сообщил Полянский, "прорабатываются и другие меры" помощи африканским странам. "Вопросы экономического развития являются неотъемлемой и приоритетной составляющей в отношениях нашей страны с государствами континента, что еще раз подтвердил состоявшийся в октябре в Сочи первый саммит Россия - Африка", - подчеркнул он.

Саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку отметили День народного единства России (ФОТО)
Культура 18:46
В Иране анонсировали начало строительства второго блока АЭС "Бушер"
Политика 17:01
РЭЦ: Узбекистан стратегический партнер России (Эксклюзив)
Бизнес 16:01
Российский экспортный центр о финансировании проектов в Узбекистане (Эксклюзив)
Энергетика 15:46
Россия выделит €270 млн на строительство литейно-прокатного комплекса в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 15:29
Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
США 06:16
Лента новостей
Власти Великобритании понизили уровень террористической угрозы
Другие страны 23:14
ФРГ инвестирует €3,5 млрд в инфраструктуру зарядок для электромобилей
Другие страны 22:55
Президент Ильхам Алиев: Порой исторические здания сносятся, на их месте строятся уродливые многоэтажные здания, это недопустимо
Политика 22:40
В Австралии ученые выяснили, что местные животные научились бороться с ядовитыми жабами
Другие страны 22:34
В США заявили, что под санкции Вашингтона подпали представители "ближнего круга" Хаменеи
Другие страны 22:27
Зонд Voyager 2 открыл ряд аномалий на границе Солнечной системы
Другие страны 22:17
Президент Ильхам Алиев: Во всех районах представителям исполнительной власти районов следует встречаться с гражданами, а не сидеть и разбираться с бумагами в кабинете
Политика 22:07
Суд разрешил передачу прокуратуре штата Нью-Йорк налоговых деклараций Трампа
США 22:05
Президент Ильхам Алиев: Во дворах также должны быть установлены камеры безопасности
Политика 22:04