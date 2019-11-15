Грузовой порт в России затопило из-за шторма

15 ноября 2019 07:21 (UTC+04:00)

Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта, передает Trend.

"Территория порта из-за сильного шторма в море затоплена почти до железной дороги. Однако его инфраструктура, по предварительным данным, не пострадала. Все суда накануне шторма покинули нашу акваторию", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, с территории предприятия вода постепенно уходит, хотя на проходной ее уровень доходит до полуметра.

"Пострадавших среди работников также нет", - заключил диспетчер порта.

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