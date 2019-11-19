Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Алеппо

19 ноября 2019 00:43 (UTC+04:00)

Россия и Турция провели совместное патрулирование сирийско-турецкой границы в провинции Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Восемнадцатого ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Айлишар – Холаки – Гарип в провинции Алеппо. Прикрытие колонны с воздуха обеспечивалось вертолетами ВКС России", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршруту Айн-Иса – Абу-Вахль в провинции Ракка.

"Силами армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес – отм. 509 – Метрас – Айлишар – Холаки – Гарип – Айн-Иса – Мазараат – Бир-Хамид – Квайрес", - добавляется в сообщении.

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