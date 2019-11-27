Лавров оценил перспективы соглашения о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Ираном и ЕАЭС может плодотворно сказаться на иранской экономике, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"При всех обстоятельствах появление новых партнеров, облегчение связей торговых с традиционными партнерами плодотворно будет сказываться на экономике и Ирана, и любой другой страны, которая в такие отношения с ЕАЭС вступает", - сказал Лавров в Дипакадемии МИД Кыргызстана, отвечая на вопрос о том, какие плюсы от соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС могут быть у Ирана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года. Оно рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном.

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