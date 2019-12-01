Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря повышается на $2,2

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 декабря повышается на 2,2 доллара - до 90,5 доллара с 88,3 доллара за тонну в ноябре, следует из расчетов Минфина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября 2019 года составила 61,33 доллара за баррель, или 447,7 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на высоковязкую нефть с 1 декабря составит 9 против прежних 8,8 доллара. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повышается до 27,1 доллара с 26,4 доллара за тонну, на темные - до 90,5 доллара с 88,3 доллара за тонну. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 27,1 доллара против ноябрьских 26,4 доллара, прямогонного (нафта) - 49,7 доллара против 48,5 доллара за тонну.

Пошлина на кокс повышается до 5,8 доллара с 5,7 доллара за тонну. Пошлина на сжиженный газ остается на нулевом уровне.

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