Российские военные провели патрулирование в сирийских провинциях Ракка и Алеппо

Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Ракка и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани - Дульк-Магар, Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса - Абу-Хашаб в провинции Ракка", - сообщил Боренков.

Кроме того, армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту Камышлы - Телль-Эш-Шур-Гарби - Элеватор "Алия" - Хасна - Камышлы.

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