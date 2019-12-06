Лавров обсудил с главой МИД Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в пятницу в Риме обсудили ситуацию в Сирии, палестино-израильский конфликт и двустороннюю повестку. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в дипведомстве, стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки в контексте подготовки визита президента РФ Владимира Путина в Израиль в январе 2020 года. "Был подтвержден настрой на продолжение активного политического диалога", - подчеркнули в МИД.

"Состоялся также обмен мнениями по ситуации в ближневосточном регионе с акцентом на текущую ситуацию в Сирии и состояние дел в палестино-израильском урегулировании", - добавили в министерстве.

Встреча прошла на полях конференции "Средиземноморские диалоги".

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