Лавров обсудил с главой МИД Израиля ситуацию на Ближнем Востоке

6 декабря 2019 18:07 (UTC+04:00)

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в пятницу в Риме обсудили ситуацию в Сирии, палестино-израильский конфликт и двустороннюю повестку. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в дипведомстве, стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки в контексте подготовки визита президента РФ Владимира Путина в Израиль в январе 2020 года. "Был подтвержден настрой на продолжение активного политического диалога", - подчеркнули в МИД.

"Состоялся также обмен мнениями по ситуации в ближневосточном регионе с акцентом на текущую ситуацию в Сирии и состояние дел в палестино-израильском урегулировании", - добавили в министерстве.

Встреча прошла на полях конференции "Средиземноморские диалоги".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанские гимнасты вернулись с медалями с международного турнира в России
Общество 16:47
Туркменистан наращивает поставки полимерной продукции в Россию
Бизнес 14:13
Зарубежнефть и Татнефть могут реализовать совместный проект в Узбекистане
Энергетика 13:00
Израиль испытал новую ракетно-двигательную установку
Израиль 12:14
Стартовала деятельность российско-узбекского СП по добыче нефти
Энергетика 10:57
В МИД РФ предупредили об угрозе развала иранской сделки
Россия 5 декабря 22:31
Лента новостей
"Манчестер Юнайтед" заключил сделку с китайским интернет-гигантом Alibaba
Китай 18:10
Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде
США 18:06
Прогноз погоды на выходные
Общество 18:02
Немецкая компания планирует строительство сейсмоустойчивых высоток в Азербайджане
Строительство 17:57
Муса Гулиев: Азербайджанское государство всегда рядом со своим гражданином
Политика 17:56
Европейская компания планирует участие в проекте доступного жилья в Азербайджане
Строительство 17:49
Производитель стройматериалов в Азербайджане наращивает экспорт в соседние страны
Бизнес 17:48
Проведен II Форум солидарности волонтеров Азербайджана (ФОТО)
Общество 17:45
Осуществлена посадка более 4 тысяч деревьев (ФОТО)
Общество 17:44