В России автомобиль сбил 13 пешеходов

7 декабря 2019 21:25 (UTC+04:00)

В Нижнем Новгороде РФ в результате столкновения четырех автомобилей и наезда одного из них на пешеходов пострадали 13 человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В момент ДТП на тротуаре была группа девятиклассников. В сопровождении двух взрослых организованно они шли в театр. Всего пострадали 11 подростков и двое сопровождающих", - уточнили в ГИБДД.

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что в Нижнем Новгороде на регулируемом перекрестке столкнулись четыре автомобиля, после этого один из них влетел в группу пешеходов. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

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