Два землетрясения зарегистрированы вблизи Курил

15 декабря 2019 06:40 (UTC+04:00)

Два землетрясения произошли в Тихом океане возле Курильских островов сегодня утром. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщили в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в 11:26 по сахалинскому времени с эпицентром в 138 км юго-восточнее о. Онекотан на глубине 41 км. Через 7 минут в том же районе зафиксирован второй подземный толчок магнитудой 4,9 на глубине 34 км.

В населенных пунктах Курил сейсмические события не ощутили, тревога цунами не объявлялась.

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