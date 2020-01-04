Россия и Китай договорились предпринять совместные шаги для мира на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И в субботу в ходе телефонного разговора подчеркнули неприемлемость нарушения устава ООН в контексте ракетных ударов США по Багдаду, в ходе которых погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Особое внимание было уделено последствиям ударов США по аэропорту Багдада, повлекших человеческие жертвы, включая убийство командующего силами "Аль-Кудс" КСИР Ирана Сулеймани, - отметили в министерстве. - Министры подтвердили неприемлемость применения силы в нарушение Устава ООН и необходимость уважения всеми странами суверенитета и территориальной целостности государств".

"Россия и Китай заинтересованы в снижении напряженности и будут предпринимать совместные шаги в целях создания условий для мирного урегулирования конфликтных ситуаций", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того министры подчеркнули намерение тесно взаимодействовать по повестке Совбеза ООН.

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