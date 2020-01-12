В Москве фотомодель выпала из окна

12 января 2020 00:47 (UTC+04:00)

В Москве модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна с высоты третьего этажа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреев Баковым.

Мужчина выпил спиртного, и друзья отвезли пару домой. После этого Баков лег спать, его разбудили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции. Пунтус доставили в больницу с вывихом бедра.

Причины инцидента неизвестны.

Модель сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов. Кроме того, Пунтус снялась в клипе группы "На-На" на песню "Зинаида".

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