В Москве фотомодель выпала из окна

В Москве модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна с высоты третьего этажа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
По данным телеканала, перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком — внуком режиссера Никиты Михалкова Андреев Баковым.
Мужчина выпил спиртного, и друзья отвезли пару домой. После этого Баков лег спать, его разбудили прибывшие на место происшествия сотрудники полиции. Пунтус доставили в больницу с вывихом бедра.
Причины инцидента неизвестны.
Модель сотрудничала с различными брендами и появлялась на обложках многих модных журналов. Кроме того, Пунтус снялась в клипе группы "На-На" на песню "Зинаида".
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