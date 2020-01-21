Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Турции Хулуси Акаром обстановку в ближневосточном и североафриканском регионах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает МО РФ.

"Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу и министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в североафриканском регионе, уделив внимание ситуации в САР и Ливии.

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