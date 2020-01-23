Михаил Мишустин поздравил Михаила Гусмана с юбилеем

23 января 2020 11:38 (UTC+04:00)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил журналиста-международника, первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана с 70-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы - один из самых ярких и успешных журналистов, блестящий интервьюер, имя которого знают далеко за пределами нашей страны. Ваши беседы с мировыми лидерами - это беспристрастный, глубоко профессиональный взгляд, внимание к мельчайшим деталям, владение широким политическим контекстом. Каждое интервью - живая история целых стран со всеми ее сложными поворотами", - подчеркнул премьер.

Михаил Гусман родился 23 января 1950 года в Баку. Окончил Азербайджанский институт иностранных языков и факультет журналистики Бакинской высшей партийной школы. В 1995 году назначен вице-президентом международного аналитического агентства "АНКОМ-ТАСС", в 1998 году возглавил Главное управление международного сотрудничества ИТАР-ТАСС. В октябре 2000 года указом президента РФ назначен первым заместителем генерального директора агентства.

Гусман является ответственным секретарем Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), вице-президентом Всемирного Совета информационных агентств. Он также занимает пост вице-президента Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).

Почти 20 лет в эфир выходит его авторский проект "Формула власти". Создатель телецикла был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Журналист является заслуженным работником культуры РФ, награжден орденом Дружбы, орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Гусман - лауреат международных премий в области журналистики, уже многие годы представляет Россию в руководстве действующей при ЮНЕСКО Международной программы развития коммуникации.

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