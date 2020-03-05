Владимир Путин заявил, что Россия дорожит отношениями с Турцией
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва дорожит отношениями с Анкарой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось и б) чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, я знаю, вы тоже, очень внимательно, дорожим этим", - сказал Путин.
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