Владимир Путин заявил, что Россия дорожит отношениями с Турцией

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва дорожит отношениями с Анкарой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось и б) чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, я знаю, вы тоже, очень внимательно, дорожим этим", - сказал Путин.