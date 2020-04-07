Россия подтвердила участие во встрече ОПЕК+

Министерство энергетики РФ получило приглашение от ОПЕК стать участником министерской встречи ОПЕК+, которая состоится 9 апреля в формате видеоконференции. Россия подтверждает свое участие. Как передает Trend, об этом сообщил ТАСС представитель министерства.

"Да, мы получили приглашение. (Участие) подтверждаем", - сказали в Минэнерго, отвечая на вопрос примет ли Россия участие во встрече 9 апреля, на которой страны - производители нефти должны обсудить меры по стабилизации рынка нефти.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти завершилось 31 марта 2020 года. Причиной стали разногласия между Россией и Саудовской Аравией об условиях его продления после марта. Выход из соглашения послужил поводом для роста добычи в странах ОПЕК, что наложилось на беспроцентное падение спроса из-за пандемии коронавируса. Цена нефти на сочетании этих факторов впервые за 20 лет опускалась до $22 за баррель. К концу марта партнеры решили возобновить консультации и привлечь к совместным действиям и других производителей из стран G20.