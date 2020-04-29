Число заразившихся коронавирусом российских военных приблизилось к тысяче

По состоянию на вечер 28 апреля, в Вооруженных силах России насчитывается 960 человек, зараженных коронавирусом. О них говорится в ежедневном бюллетене Минобороны, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

Из них 408 изолированы у себя дома, 327 человек находятся в военных госпиталях, а 217 помещены в изоляторах по месту службы. Восемь военнослужащих лечатся в гражданских больницах.

Подавляющее число заболевших коронавирусом не имеют симптомов, подчеркнули в Минобороны. Лишь один человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, у двоих болезнь протекает в тяжелой форме.

Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных сил России — 259 человек. Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования на коронавирус — 1041.

За сутки число зараженных коронавирусом в российской армии выросло на 59.

26 апреля сообщалось, что отправка в войска новобранцев, призванных на срочную военную службу в ходе весеннего призыва, из-за эпидемии коронавируса начнется после 20 мая.

20 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что весенний призыв в России из-за нового коронавируса переноситься не будет. Он отметил, что призыв граждан на военную службу пройдет в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» с 1 апреля по 15 июля.