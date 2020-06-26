Путин и Макрон обсудят международные вопросы

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в формате видеоконференции обсудят в пятницу отношения Москвы и Парижа, а также кризисные ситуации в мире.

"В пятницу запланирована видеоконференция Путина и президента Франции, они будут общаться один на один", - сообщил журналистам накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом, по его словам, "самое начало видеоконференции будет открыто для средств массовой информации", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя Кремля, "главы государств обменяются мнениями по двусторонним российско-французским отношениям, и это будет очень хорошая возможность для обсуждения кризисных ситуаций - это и украинское урегулирование, это и Сирия, это и Ливия". Кроме того, добавил Песков, "возможно обсуждение и других тем, которые посчитают необходимым обсудить два президента".

Как сообщили в администрации французского лидера, переговоры намечены на 15:30 по парижскому времени (16:30 мск). В Елисейском дворце добавили, что планируется рассмотреть "основные международные кризисы, фигурирующие в повестке дня Совета Безопасности ООН". Так, Макрон рассчитывает обсудить с российским лидером проблемы стратегического равновесия, Ливию, Иран, а также ситуацию с распространением коронавируса. Ожидается, что темой беседы станет и обеспечение дальнейшего прогресса в урегулировании кризиса на Украине.

В администрации Макрона подчеркнули, что "президент Франции считает важным рассматривать вместе с Россией целый ряд сложных проблем". Обмен мнениями касается вопросов, связанных с сотрудничеством, укреплением европейской стабильности, урегулированием международных кризисов и обеспечением кибербезопасности.