Кадыров заявил, что чеченцев не напугать никакими санкциями

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что жители республики готовы войти вслед за ним в "черный список", в который он был внесен госдепартаментом США, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Те, кто меня видят, они говорят мне: если ты и твоя семья в (санкционном - ИФ) списке, то мы тоже в списке. Говорят, что чеченцев напугал Кадыров. Никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить. Я прошу их (госдеп - ИФ), чтобы они каждый день тысячу санкций придумывали против меня", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

В начале недели госдеп США внес Кадырова в "черный список", обвинив в нарушениях прав человека. Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат.

В заявлении госдепа, распространенном от имени госсекретаря Майка Помпео, в частности, говорится, что ведомство "располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства".