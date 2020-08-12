В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Москве выросло за сутки на 12 и достигло 4 611. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Там напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ стоит оставаться дома и не заниматься самолечением.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 248 922 случая заражения, из них 694 за последние сутки. Выздоровели 191 598 человек, умерли 4 599. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 1 043. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.