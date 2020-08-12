В России первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель
Производство вакцины от коронавируса будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я думаю, что в первую очередь те производства, которые в Российской Федерации, они будут ориентированы на внутренний рынок, поскольку, нам необходимо закрыть потребность наших граждан", - сказал он.
Он добавил, что Россия будет предлагать производство вакцины на зарубежных площадках.
"Сегодня такие переговоры ведутся. РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) подключился к работе по экспорту непосредственно технологий и лекарственного препарата, возможен выпуск на других площадках", - добавил министр.
Лента новостей
При цифровом партнерстве Azercell состоится 7-я международная виртуальная конференция «womENcourage»
За последние пять лет число новых абонентов превысило полмиллиона - газовый оператор Азербайджана (ФОТО)