В России первые партии вакцины против коронавируса выпустят в течение двух недель

Производство вакцины от коронавируса будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что в первую очередь те производства, которые в Российской Федерации, они будут ориентированы на внутренний рынок, поскольку, нам необходимо закрыть потребность наших граждан", - сказал он.

Он добавил, что Россия будет предлагать производство вакцины на зарубежных площадках.

"Сегодня такие переговоры ведутся. РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) подключился к работе по экспорту непосредственно технологий и лекарственного препарата, возможен выпуск на других площадках", - добавил министр.