В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 63, это максимум с 3 июня. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 63 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Это максимум с 3 июня, когда за сутки было зарегистрировано 64 летальных исхода. Всего в столице умер 6 121 человек с коронавирусом.

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе выявлено 372 628 случаев заражения, из них 4 999 за последние сутки. Выздоровели 277 608 человек.