В России под наблюдением из-за коронавируса остаются более 348 тыс. человек

Более 348 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение COVID-19. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остается 348 791 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 57,3 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 550 тыс. исследований.