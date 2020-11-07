В России второй день подряд выявляют более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России второй день подряд превышает 20 тыс. За минувшие сутки было выявлено 20 396 случаев, общее число инфицированных возросло до 1 753 836. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня не превышает 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Дагестан (0,5%), Татарстане, Чувашской Республике (по 0,6%), Ханты-Мансийском АО, Московской области, Республике Марий Эл (по 0,7%).

В частности, за сутки в Москве выявили 5 829 случаев заражения коронавирусом, 629 - в Московской области, 434 - в Нижегородской области, 359 - в Архангельской области и 322 - в Краснодарском крае.