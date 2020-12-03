В Москве произошел пожар в больнице

Пожар произошел в больнице в центре Москвы, из здания эвакуировали свыше 20 человек. В результате ЧП погибли два человека, об этом ТАСС сообщил в четверг источник в экстренных службах, передает Trend.

"В данный момент поступила информация, что в ходе осмотра медиками пострадавший умер. Всего в итоге в результате пожара двое погибших", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в медучреждении на улице Дурова, 26. Возгорание возникло на третьем этаже. Его площадь составляла 30 кв. м.

Как уточнил источник, корпус здания, где возник пожар, находится на реконструкции.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС ранее подтвердили информацию об одной жертве. Они уточнили, что в ходе тушения пожара были спасены 23 человека.

"К сожалению, один человек погиб", - сказали в пресс-службе, подтвердив, что в здании находился персонал, проводящий реконструкцию здания.