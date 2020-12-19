Подаренная Лаврову боснийская икона будет возвращена дарителям - МИД РФ

БАКУ/Trend/ - Икона XVIII века из Луганска, подаренная председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову, будет возвращена дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сказали в МИД РФ.

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - сказали в дипведомстве.