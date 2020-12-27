В России за сутки выявили 28 284 зараженных коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 284, до 3 050 248. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 24 390, до 2 450 829. По данным штаба, уже выздоровели 80,3% всех заразившихся в стране.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 552 против 567 днем ранее, до 54 778.
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