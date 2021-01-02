В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Дагестане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 7 км к юго-западу от села Геджух (население около 6,5 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о разрушениях не поступали.