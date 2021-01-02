В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Дагестане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился в 7 км к юго-западу от села Геджух (население около 6,5 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные о разрушениях не поступали.
Лента новостей
Ашхабадский итоговый документ распространен в качестве документов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности ООН
Гражданин, подорвавшийся на мине в Физулинском районе, скончался в больнице - Генеральная прокуратура
В освобождённой Шуше снят первый клип с участием Алима Гасымова, Нураддина Мехтиханлы и Чингиза Мустафаева (ВИДЕО)
Новогоднюю ночь азербайджанцы встретили на Аллее шехидов, в небо запущены фонарики в память о шехидах Карабахской войны, прозвучал гимн (ВИДЕО)
SOFAZ продолжит размещение своих средств в рамках допустимых инвестактивов c целью максимизации доходности
"Карабах - это Азербайджан" было ключевым посланием Президента Ильхама Алиева в его заключительной речи 2019 года - Хикмет Гаджиев (ФОТО)