В России выявили 17 741 случай заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 17 741, это минимальное значение с 29 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 774 672. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,47%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,07%), Республике Алтай (0,1%), Москве, Ямало-Ненецком АО, Псковской области, Костромской области, Республике Хакасия (0,2%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 1 813 в Санкт-Петербурге, 474 - в Нижегородской области, 384 - в Воронежской области, 379 - в Ростовской области, 368 - в Свердловской области.

В настоящее время в России болеют 501 113 человек.