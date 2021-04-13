На востоке России произошло землетрясение магнитудой 3,7

Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировано на Камчатке. Оьб этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается во вторник на сайте камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Очаг залегал на глубине 105 км, эпицентр находился в 86 км от поселка Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.

По информации краевого управления МЧС, жертв и разрушений нет. Жители населенных пунктов подземных толчков не ощущали.