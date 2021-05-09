Путин заявил, что тем, кто "вновь замышляет агрессивные планы", нет оправдания и прощения

Прощения тем, кто, забыв уроки Второй мировой войны, вновь вынашивает агрессивные планы, быть не может. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье президент России Владимир Путин.

"Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", - сказал он, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы.