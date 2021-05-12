Профицит внешней торговли в России в марте вырос на 6%
Профицит внешней торговли РФ по итогам марта 2021 года вырос на 6,02% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $10,022 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По итогам марта 2020 года профицит внешней торговли РФ составлял $9,453 млрд.
Объем экспорта в марте вырос на 19,05%, до $35,71 млрд, тогда как импорт увеличился на 25,04%, до $25,688 млрд.
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