Профицит внешней торговли в России в марте вырос на 6%

Профицит внешней торговли РФ по итогам марта 2021 года вырос на 6,02% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $10,022 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам марта 2020 года профицит внешней торговли РФ составлял $9,453 млрд.

Объем экспорта в марте вырос на 19,05%, до $35,71 млрд, тогда как импорт увеличился на 25,04%, до $25,688 млрд.