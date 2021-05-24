Маккензи счел, что РФ и КНР усилят влияние на Ближнем Востоке

По мере сокращения Соединенными Штатами своего военного присутствия на Ближнем Востоке, свое влияние в регионе будут стремиться расширить Россия и Китай, считает командующий Центральным командованием США генерал Фрэнк Маккензи, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Ближний Восток в широком смысле является областью интенсивной конкуренции между великими державами. Я думаю, что по мере того, как мы будем корректировать нашу позицию в регионе, Россия и Китай будут очень внимательно следить за тем, не образуется ли вакуум, который они могли бы занять", - сказал Маккензи корреспондентам Associated Press (АР) и ABC News.

По его словам, одной из областей, которую Россия и Китай могли бы использовать в отсутствие США, может быть продажа оружия: Россия готова продавать ближневосточным странам системы ПВО, а у Китая есть перспективные планы по созданию в этом районе военных баз.

AP отмечает, что администрация президента Джо Байдена стремится расширить присутствие США в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю, который она определила как главную угрозу национальной безопасности США.

Маккензи сказал, что "полностью согласен с тем, что Китай должен быть главной угрозой, на которую мы ориентируемся". В то же время, отметил генерал, "мы являемся глобальной державой, и нам нужно иметь глобальное мировоззрение, а это значит, что есть возможность рассматривать земной шар в целом".

Соединенные Штаты уже приступили к выводу своих войск из Афганистана, он должен завершиться к 11 сентября, как ранее заявлял Байден.