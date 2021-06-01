Новак рассказал, что будут обсуждать страны ОПЕК+

ОПЕК+ во вторник предстоит обсудить решение о параметрах дальнейших корректировок сделки, ситуацию на нефтяном рынке и в мировой экономике. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Нам сегодня предстоит вынести на обсуждение решение относительно параметров наших дальнейших корректировок и прослушать актуальные презентации ОПЕК по ситуации на нефтяном рынке и мировой экономике", — сказал Новак, выступая на заседании всех стран альянса ОПЕК+.