Аккредитацию на саммит России и США запросили более 1 000 журналистов
Более тысячи журналистов направили запросы об аккредитации на встречу президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которая пройдет в Женеве 16 июня. Рассмотрение заявок продолжается. Как передает Trend, об этом заявил в пятницу ТАСС официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.
"Более 1000 журналистов направили заявки", - отметил он. Служба информации внешнеполитического ведомства продолжает проверку представленной информации, чтобы завершить аккредитацию в кратчайшие сроки, подчеркнул официальный представитель.
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