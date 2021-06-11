Аккредитацию на саммит России и США запросили более 1 000 журналистов

Более тысячи журналистов направили запросы об аккредитации на встречу президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, которая пройдет в Женеве 16 июня. Рассмотрение заявок продолжается. Как передает Trend, об этом заявил в пятницу ТАСС официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.

"Более 1000 журналистов направили заявки", - отметил он. Служба информации внешнеполитического ведомства продолжает проверку представленной информации, чтобы завершить аккредитацию в кратчайшие сроки, подчеркнул официальный представитель.