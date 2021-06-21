Россия и США вскоре начнут работу по восстановлению выдачи виз

Россия и США в скором времени начнут прорабатывать вопрос восстановления работы посольств и выдачи виз, формат на данный момент определяется. Об этом заявил в понедельник журналистам замглавы МИД России Евгений Иванов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера все мы видели, что посол наш [Анатолий Антонов] прибыл в Вашингтон. Сейчас как раз эта работа будет начинаться и определяться формат. То самое, о чем говорил президент России, - создание рабочих групп. Все это будет прорабатываться", - сказал он.

Посол России Анатолий Антонов, в воскресенье вернувшийся в Вашингтон после примерно трех месяцев пребывания в Москве, куда он был приглашен на консультации, приступил к исполнению своих обязанностей.

По словам Иванова, въезд американских граждан в Россию после возобновления авиасообщения будет возможен после соответствующего постановления правительства.

"Там нет еще распоряжения правительства. Это решение оперштаба, которое должно быть утверждено председателем правительства, подписано соответствующее распоряжение. Не только США, но и те страны, которые [вице-премьер России] Татьяна Голикова объявила, - сказал он. - Поэтому подождем выхода распоряжения. Если оно будет подписано председателем правительства, это будет означать, что граждане этих стран смогут приезжать к нам свободно".

В минувшую пятницу Голикова сообщила, что оперштаб принял решение возобновить воздушное сообщение с США на регулярной основе, но с ограничением количества рейсов. Она уточнила, что авиасообщение возобновляется по маршруту Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк.