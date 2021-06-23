Песков пообещал, что дефицита вакцин против коронавируса в России не будет

Дефицита антиковидных вакцин в России не возникнет. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, обю этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы его (такой риск) не оцениваем. Мы считаем, что его не должно быть и не будет", - заявил представитель Кремля журналистам в среду, отвечая на вопрос, как в администрации президента оценивают потенциальный риск нехватки вакцин от коронавируса в стране.

По его словам, антиковидных вакцин в стране производится достаточно, а возможную нехватку в субъектах РФ восполнят в ближайшие дни. "Я думаю, что за ближайшие дни это будет компенсировано. И в необходимом количестве вакцина будет находится в гражданском обороте, как это было и все предыдущие месяцы", - сказал Песков. В этой сфере "никаких проблем нет, потому что производство налажено" и "осуществляется в достаточном количестве для внутреннего потребления", подчеркнул он.

По оценке Пескова, потенциальная нехватка вакцин в регионах может быть связана с вопросами логистики и увеличением спроса на прививки. "Это временные логистические затруднения", - сказал он, пояснив, что изменился "общий темп вакцинации", который ранее "оставлял желать лучшего".

"Сейчас благодаря повышению сознательности граждан из-за очередной волны коронавируса, достаточно сильной и очень опасной, благодаря тому, что была активизирована информационная, разъяснительная работа, значительно увеличилось количество желающих вакцинироваться", - сказал пресс-секретарь, заметив также, что существуют определенные условия хранения таких препаратов.

Песков подчеркнул, что для властей остается приоритетом вакцинация жителей РФ. При этом сиюминутно удовлетворить спрос на антиковидный препарат "Спутник V" за границей невозможно. "Действительно, поскольку абсолютным приоритетом является внутреннее потребление и удовлетворение внутренних нужд, вакцинация населения РФ, то именно на этом приоритете сейчас производители и наши ведомства концентрируются. Удовлетворить абсолютно весь спрос за границей сиюминутно не представляется возможным, но по истечении времени все обязательства будут выполняться", - заверил представитель Кремля.