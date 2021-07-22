"Лукойл" ожидает сохранения цен на нефть на уровне $68-75 за баррель после решения ОПЕК+

Россия 22 июля 2021 17:10 (UTC+04:00)
"Лукойл" ожидает сохранения цен на нефть на уровне $68-75 за баррель после решения ОПЕК+

Цена на нефть сохранится в диапазоне от $68 до $75 за баррель после решения ОПЕК+ о восстановлении добычи, текущее падение цен является локальным колебанием. Такое мнение высказал журналистам президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что вот это колебание от $68 до $75 [за баррель], наверное, будет сохранено", - сказал он.

По его словам, падение котировок после министерской встречи ОПЕК+, которая состоялась 18 июля, является локальным колебанием. "Все-таки потребление нефти сегодня стабильное, оно возрастает. Как у нас в стране растет потребление топлива, так и в Европе, в Америке и особенно, конечно, в Китае. Китай сегодня демонстрирует рост потребления, он уже вышел на допандемийный объем", - добавил президент "Лукойла".

Алекперов также отметил, что "Лукойл" поддерживает решение ОПЕК+ о восстановлении добычи нефти и продлении сделки до конца 2022 года. "То, что принято это решение, то есть сохранить сделку, - ее необходимо сохранить на среднесрочный период времени и плавно выходить вверх, мониторя рынок, мониторя остатки [нефти]", подчеркнул он.

Страны ОПЕК+ на встрече 18 июля согласовали продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2022 года, а также приняли решение о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно с августа до полного свертывания сокращений.

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