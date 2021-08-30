"Формула власти": Михаил Гусман о личностях короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Очередной выпуск телецикла "Формула власти", автором и ведущим которого является первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, был посвящен личностям короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии, передает в понедельник Trend.

Король Швеции не имеет политической власти, он – символ страны. С 15 сентября 1973 года на престоле – король Карл XVI Густав. 30 апреля 2021 года королевство отметило его 75-летие.

"Формула власти" беседовала с его величеством несколько лет назад, и в этот юбилейный для короля год авторы телецикла хотят напомнить о встрече с Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией.