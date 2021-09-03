Путин признался, что ему будет жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Госдуму
Президент России Владимир Путин признался, что ему будет жалко отпускать главу МИД Сергея Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму после парламентских выборов, если они примут такое решение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Жалко", - признался глава государства, отвечая на соответствующий вопрос на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
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