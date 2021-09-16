Ростех будет проводить испытания двигателей самолетов Boeing и Airbus после ремонта

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха будет проводить испытания отремонтированных двигателей самолетов Boeing и Airbus для российский компаний. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Ростех.

"Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха и S7 Technics заключили меморандум о проведении работ по испытанию двигателей семейства CFM56. Эти силовые установки используются в составе воздушных судов Boeing семейства 737 и Airbus семейства A320. В рамках сотрудничества ОДК будет с 2022 года проводить испытания двигателей, отремонтированных компанией S7 Technics", - говорится в сообщении.

Ранее для испытаний двигатели отправляли в Швейцарию или Германию. Переход на российскую базу сократит сроки обслуживания воздушных судов российских эксплуатантов, рассчитывает Ростех.

Как отметил временно исполняющий обязанности директора по развитию бизнеса ОДК Михаил Новиков, двигатели семейства CFM56 являются самым распространенным типом установок, российские авиакомпании сейчас эксплуатируют около 800 единиц CFM56-5B/7B.

Испытания будут проводиться предприятием "ОДК-Сатурн" которое вместе с французской Safran осуществили проектирование и вывод на рынок силовой установки SaM146 для самолетов Sukhoi Superjet 100.