12 человек пострадали при ДТП с автобусом в России

Пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся на федеральной трассе в районе поселка Иннокентьевка Хабаровского края, сообщили "Интерфаксу" в Управлении ГИБДД региона, передает Trend.

"Маршрутный автобус, в котором находились 40 пассажиров и водитель, съехал в кювет и опрокинулся. ДТП произошло в Нанайском районе. Пострадали 12 человек", - сказал представитель ГИБДД.

Пострадавшие доставлены в больницу. Остальных разместили в пункте временного размещения в Дома культуры в селе Джонка.