Новак заявил, что Россия в 2021 году установит новый рекорд по объему добычи газа

Россия планирует в 2021 году установить новый рекорд по объему добычи газа. Об этом сказал вице-премьер России Александр Новак, выступая на Российской энергетической неделе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается производственных мощностей, то мы в этом году выйдем на рекордные объемы добычи газа", - сообщил он.