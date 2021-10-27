Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации от ковида

Министры здравоохранения РФ и Израиля Михаил Мурашко и Ницан Горовиц провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались меры двух стран по борьбе с распространением COVID-19, а также взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе Минздрава РФ, пепередает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Шла речь и о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Михаил Мурашко отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения и выработки общей позиции. Ницан Горовиц поддержал руководителя Минздрава России и предложил создать рабочую группу по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Мурашко рассказал коллеге, что в России проходит бесплатная и добровольная кампания по вакцинации, при этом также продолжает внедряться система QR-кодов для посещения общественных мест. В свою очередь Горовиц сообщил, что в Израиле в настоящий момент продолжается ревакцинация населения от коронавируса. Кроме того, в стране внедрили так называемые зеленые сертификаты для посещения ресторанов, кинотеатров и других общественных зон - это электронные коды, которые выдаются после вакцинации или после прохождения ПЦР-тестирования.

"Отдельное внимание стороны уделили вопросам реабилитации пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме. Михаил Мурашко напомнил, что в России разработали программу углубленной диспансеризации - расширенных профилактических осмотров для тех, кто перенес COVID-19, которая позволяет выявить осложнения после инфекции и вовремя назначить лечение. Долгосрочный план по реабилитации внедряют и в Израиле. Страны планируют наладить обмен практиками в этой части", - сообщили в пресс-службе.