В России выявили 40 735 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 735, до 8 714 595. Об этом сообщили в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Третий день число новых заболевших превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%.

В частности, за сутки были выявлены 3 363 случая заражения в Санкт-Петербурге, 2 835 - в Московской области, 1 610 - в Самарской области, 798 - в Воронежской области, 792 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 964 177 человек.