Грузовик столкнулся с микроавтобусом под Красноярском, есть погибшие

В Красноярском крае произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, ночью микроавтобус с сотрудниками местного предприятия столкнулся с двигавшимся попутно грузовиком МАЗ.

Три пассажира микроавтобуса погибли, водитель и четвертый пассажир с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

"На место происшествия выехали руководитель управления ГИБДД Андрей Сиротинин и сотрудники следственно-оперативной группы ГУ МВД России по Красноярскому краю. Движение на участке не ограничено, инспекторы ДПС контролируют организацию дорожного движения на месте ДТП", – сообщили в МВД.

Отмечается, что все погибшие не были пристегнуты.