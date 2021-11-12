Грузовик столкнулся с микроавтобусом под Красноярском, есть погибшие
В Красноярском крае произошло ДТП, жертвами которого стали три человека, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, ночью микроавтобус с сотрудниками местного предприятия столкнулся с двигавшимся попутно грузовиком МАЗ.
Три пассажира микроавтобуса погибли, водитель и четвертый пассажир с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
"На место происшествия выехали руководитель управления ГИБДД Андрей Сиротинин и сотрудники следственно-оперативной группы ГУ МВД России по Красноярскому краю. Движение на участке не ограничено, инспекторы ДПС контролируют организацию дорожного движения на месте ДТП", – сообщили в МВД.
Отмечается, что все погибшие не были пристегнуты.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В ближайшее время будут обнародованы результаты мониторинга на азербайджанских телеканалах - Севиндж Алиева
В Азербайджане необходимо предпринять шаги по производству автомобилей с электродвигателем - депутат
Названы прогнозируемые поступления в госбюджет Азербайджана от акцизных сборов на алкогольную продукцию
Во время поездки на освобожденные территории Азербайджана я был поражен темпами строительства дорог и Физулинским международным аэропортом - Джон Килклуни
Посещая освобожденные от оккупации территории Азербайджана, мы стали свидетелями армянского вандализма - Боб Блэкман
Госбюджет Азербайджана на 2022 г. является более социально ориентированным, чем предыдущие - депутат
В Азербайджане число трудовых договоров увеличилось на 400 тысяч - министр труда и социальной защиты населения
Музыкант из Британии создал потрясающий синтез "Карабах шикестеси" и хита группы Queen "We Will Rock You" (ВИДЕО, ФОТО)
В период пандемии COVID-19 Азербайджан, в отличие от других стран, не стал привлекать кредиты – глава минфина
Держатели кредитных и такситных карт MasterCard, выпущенных в Азербайджане, смогут в Турции совершать платежи в рассрочку - Эрдем Чакар