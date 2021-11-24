Минздрав России раскрыл подробности о вакцине от COVID-19 для подростков
Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков и раскрыл подробности о ее применении, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.
Как заявили в министерстве РФ, вакцина от COVID-19 по итогам клинических исследований показала высокую эффективность и безопасность. «Для надежной защиты несовершеннолетних от новой коронавирусной инфекции, их здоровья и жизни НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России разработал вакцину "Гам-КОВИД-Вак М"», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, вакцина для подростков создана на той же платформе, что и российский препарат от коронавируса «Спутник V». Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.
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