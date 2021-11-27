Число госпитализированных после взрыва на шахте "Листвяжная" возросло до 58

Число госпитализированных в результате взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе увеличилось с 52 до 58 человек. Как передает Trend, об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе правительства Кемеровской области.

"В данный момент в стационарах находятся 58 человек", - сказали в пресс-службе.