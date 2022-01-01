Двое погибли в ДТП с автобусом в Нижневартовске
Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Нижневартовске, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Участниками аварии стали автомобиль Lexus и автобус.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, двое из них скончались. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.
Другие обстоятельства аварии выясняются.
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