Двое погибли в ДТП с автобусом в Нижневартовске

Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Нижневартовске, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Участниками аварии стали автомобиль Lexus и автобус.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, двое из них скончались. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Другие обстоятельства аварии выясняются.